Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, следует из ее декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В документе появилась запись о получении Тимошенко дохода в 148,34 млн гривен (около 5,5 млн долларов) в виде компенсации убытков, понесенных от политических гонений. Тимошенко указала, что получила эту сумму 24 апреля 2020 года. Видом дохода указана «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования». Источником дохода указана компания Reid, Collins, Tsai LLP, передает ТАСС.

Год назад Тимошенко в своей декларации указала, что она не владеет недвижимостью и машинами. Проживает она в элитном поселке Козин под Киевом, где арендует дом площадью 588 кв. м и четыре земельных участка общей площадью более 6 тыс. кв. м. Снимает жилье Тимошенко у двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

Живет Тимошенко на депутатскую зарплату. За год заработала 225 тыс. гривен (более 8 тыс. долларов) и еще 250 тыс. гривен (более 9 тыс. долларов) на выполнение депутатских обязанностей. На банковском счету у политика лежит 614 тыс. гривен (около 23 тыс. долларов). Кроме того, Тимошенко имеет коллекцию ювелирных изделий с жемчугом – серьги, кольца и ожерелья. Все они люксовых брендов – Chanel, Cartier, Mikimoto и другие.

Муж политика, Олександр Тимошенко – предприниматель. Он владеет долей компании «Геофорс», занимающейся производством электроэнергии и компанией «Леди Ю», занимающейся производством парфюмерных и косметических средств.

Тимошенко дважды пытались посадить. Первый раз в 2001 году суд в Киеве арестовал Тимошенко за то, что ее компания ЕЭСУ якобы в 1995–1997 годах осуществляла «контрабанду российского газа на Украину». Она провела в СИЗО более 40 суток, позднее суд признал обвинения несостоятельными.

В 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича в отношении Тимошенко возбудили ряд уголовных дел, в том числе так называемое газовое дело. Ее обвинили в нанесении ущерба госбюджету на сумму 100 млрд гривен (3,5 млрд долларов по текущему курсу Нацбанка Украины). Суд в Киеве признал Тимошенко виновной и приговорил к семи годам заключения; она была освобождена после госпереворота в 2014 году.