Более 4,3 млн тестов на коронавирус провели в России

Российские медики провели более 4,3 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 4,3 млн тестов на коронавирус», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства. За прошедшие сутки было сделано 83 тыс. исследований.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 217 тыс. россиян.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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