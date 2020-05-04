Губернатор Рио обвинил президента Бразилии в создании «коридоров смерти»

Глава бразильского штата Рио-де-Жанейро Уитсон Уитцел выступил с критикой президента Бразилии Жаира Болсонару из-за митинга на фоне пандемии коронавируса.

В воскресенье в правительственном районе Бразилиа состоялся митинг в поддержку Болсонару, сам глава государства принял в нем участие, передает РИА «Новости» со ссылкой на Globo.

При этом участники митинга набросились с оскорблениями на освещавших мероприятие у президентского дворца фотокорреспондентов, которых в итоге вытолкали с места проведения манифестации, передает ТАСС.

Уитцел заявил, что власти страны каждый день призывают население оставаться дома, а Болсонару «приветствует людей, собравшихся толпами». Губернатор заявил, что «каждая потерянная жизнь будет на совести» Болсонару.

«Это ужасный пример», – сказал он, добавив, что вся страна пытается справится с кризисом, а Болсонару «идет обратным путем, выстраивая людей коридорами смерти».

Председатель нижней палаты бразильского парламента Родригу Майя обвинил сторонников Болсонару в использовании методов террора и призвал провести расследование в связи с нападением на представителей прессы.

Напомним, Болсонару сомневается в целесообразности карантина по коронавирусу. Он заявлял, что большинство жителей Бразилии в случае заражения даже не заметит этого.

Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс., свыше 7 тыс. человек скончались.

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