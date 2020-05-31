Ветер повалил в Москве около 80 деревьев за два дня

В разных районах столицы за два дня сильный ветер повалил около 80 деревьев, повреждены почти 20 автомобилей.

«В течение субботы на территории Москвы повалено 26 деревьев, повреждено десять автомашин. Сегодня зарегистрировано падение 52 деревьев, повреждены девять машин», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Отмечается, что это данные на 15.30 мск воскресенья.

Так, 31 мая дерево упало на проезжую часть на набережной Новикова-Прибоя и нависло над пешеходной зоной возле дома №20 на улице Исаковского на северо-западе столицы. Также дерево упало на пешеходную дорожку на улице Михеевская и на проезжую часть около дома №18 на улице Бирюлевская на юге Москвы.

По прогнозам синоптиков, май-2020 в Москве может стать самым влажным за последние почти 200 лет. 31 мая в столице ожидается дождь, местами очень сильный дождь и гроза.