В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всего дня в Москве будет 12 градусов тепла, ожидается дождь, местами очень сильный дождь и гроза. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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