Смягчение ограничений привело к вспышке коронавируса в Тбилиси

Одиннадцать случаев заболевания коронавирусом, в том числе девять в Тбилиси, зафиксированы в субботу в Грузии – на следующий день после того, как заработал общественный транспорт, остановленный 31 марта, когда параллельно с режимом ЧП ввели комендантский час, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Руководитель Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе не исключил, что источником инфекции в Тбилиси мог стать врач.

По его словам, «рост был ожидаем, поводов для паники нет».

Как сообщил Амиран Гамкрелидзе, обследуются еще 50 человек, с которыми мог контактировать этот врач.

В Грузии коронавирусом заболели 757 человек, выздоровели 600, скончались 12.

С 1 июня начнется процесс открытия ресторанов и части до сих пор закрытых магазинов, с 1 июля Грузия хочет принимать иностранных туристов. Режим ЧП был отменен 22 мая.

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