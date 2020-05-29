Стало известно о коррупционных схемах Саакашвили при закупке вооружений на Украине

В середине 2000-х экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и члены его правительства были причастны к коррупционным схемам при закупках вооружения на Украине, написал в пятницу авторитетный тбилисский еженедельник «Квирис палитра» («Палитра недели»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как отмечает издание, министерство обороны тогда возглавлял Ираклий Окруашвили, ныне – оппозиционер и один из организаторов антироссийских митингов в Тбилиси в июне прошлого года. Украина предложила Грузии закупить автоматизированные станции пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга» за 15 млн долларов. Посетившей Киев делегации военного ведомства из Тбилиси удалось «сбить» цену до 11 миллионов, и не исключалось, что она будет снижена еще на 2 млн долларов. Однако неожиданно переговорщики были отозваны на родину, а глава делегации отправлен в отставку.

Вскоре Киев посетил Михаил Саакашвили и подписал документы о приобретении станций за 16,5 млн долларов, пишет газета.

«Этот пример – только капля в море «откатов». В период Окруашвили исчезли огромные суммы, предназначавшиеся на перевооружение и модернизацию армии Грузии», – сообщает «Палитра недели» на основании собственного журналистского расследования.

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