Прокуратура начала проверку данных о свалке дорогостоящих препаратов в Подмосковье

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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Политическая жизнь адаптируется к коронавирусу

В Южной Корее люди с коронавирусом не смогли принять участие в выборахФото: Lee Young-ho/Sipa USA/Reuters
По всему миру страны начинают постепенно выходить из режима ограничений из-за коронавируса. Оживает и политическая жизнь. За время пандемии лишь в нескольких странах были проведены выборы, и как показывает зарубежный опыт, для их организации в условиях инфекционной угрозы могут быть полезны новые формы голосования. Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Трамп объявил войну социальным сетям

Война, которую президент США объявил Твиттеру, это война глубоко оскорбленного человека против тех, кто сжульничал, нахамил и поцарапал любимую игрушкуФото: Kevin Dietsch/Global Look Press
Многие эксперты считали, что у Дональда Трампа не хватит на это духу, но у него хватило. Президент США подписал указ, который снимает неприкосновенность с контента в социальных сетях и бросает вызов глобальным корпорациям. Это грозит стать одним из главных скандалов года. И хотя все понимают, что Трампом движет личная обида, цена вопроса велика − монополизация власти в Америке.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...

Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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Бродский как зеркало русской эволюции

Алексей Алешковский, сценарист
Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей. Подробности...
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              Прокуратура начала проверку данных о свалке дорогостоящих препаратов в Подмосковье

              29 мая 2020, 10:27

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Прокуратура начала проверку после выхода телесюжета о стихийной свалке в подмосковном Сергиевом Посаде с просроченными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции и онкологических заболеваний, сообщили в пресс- службе прокуратуры Московской области.

              В надзорном ведомстве сообщили, что была организована проверка «по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевом Посадом свалки медицинских отходов», передает ТАСС.

              Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, ее ход поставлен на контроль в прокуратуре области.

              Ранее на федеральном канале вышел сюжет о стихийной свалке тонн дорогостоящих просроченных медикаментов для лечения ВИЧ-инфекции и онкологии, которые положены больным бесплатно и поэтому, предположительно, закуплены за счет бюджетных средств.

              В сюжете озвучивается версия, что лекарства не дошли до больных, нуждающихся в них. Чтобы это скрыть, препараты, совокупная стоимость которых около 6 млн рублей, выбросили в лесу в Сергиевом Посаде.

              Следователи СК также начали проверку этой информации. В данный момент устанавливают выбросивших препараты и причины, по которым лекарства не дошли до пациентов в период срока годности.


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