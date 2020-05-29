Хакеров заподозрили в похищении военной информации в Японии

Минобороны Японии настаивает на проведении тщательного расследования в связи с кибератакой на одну из крупнейших в стране телекоммуникационных компаний – NTT Communications, заявил министр обороны Таро Коно.

«NTT Communications сообщила нам об этом. Хотелось бы, чтобы они провели тщательное расследование», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо» слова Коно.

Компания подверглась хакерской атаке, в результате которой могли быть похищены данные о телекоммуникационной сети сил самообороны Японии. Компания сообщила, что произошла утечка данных 621 компании-партнера, заключивших контракт с NTT Communications. Минобороны тогда воздержалось от ответа на вопрос, могла ли быть среди этих данных информация оборонного характера.

Как сообщает источник «Киодо», речь идет о возможности утечки схем коммуникационного оборудования и его расположения в строящемся оперативном центре морских сил самообороны в Йокосуке, а также информация о линиях связи 10 опорных пунктов сил самообороны. Всего зафиксировано несанкционированное подключение к 100 файлам.

Как отмечает агентство, среди них нет файлов с грифом «секретно», но есть опасения, что похищенная информация окажет влияние на телекоммуникационную сеть связи между министерством обороны и силами самообороны.

Чуть более недели назад сообщалось о крупномасштабной хакерской атаке на японскую компанию Mitsubishi Electric, в результате которой могли быть похищены данные о скоростной скользящей ракете.

«Важно, чтобы компании принимали максимально возможные меры. Мы хотим убедиться в том, что они соблюдают все учрежденные министерством обороны правила для предотвращения утечек», – сказал министр в отношении участившихся в последнее время сведений о кибератаках на предприятия, привлеченных к работе в сфере обороны.

Напомним, Япония не впервые обвиняет другие страны в кибератаках. Так, например, в 2016 году в минобороны страны заявили, что в результате хакерской атаки на японское оборонное ведомство, за которой может стоять другое государство, произошла утечка данных.

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