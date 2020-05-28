Посол в Дублине рассказал о «застрявших» в Ирландии россиянах

Возвращение «застрявших» в Ирландии россиян на родину – самая сложная проблема и главная задача, решением которой занимается российское посольство в Дублине, рассказал глава дипмиссии Юрий Филатов.

«Вывозных рейсов из Ирландии не было, и мы все бьемся с этой проблемой. 27 марта был последний регулярный рейс «Аэрофлота», а 30 марта очередной рейс был в последний момент отменен, и люди в прямом смысле застряли», – сообщил Филатов РИА «Новости».

По его словам, в Ирландии находятся около 50 россияне, не успевших вернуться на родину. В основном, это люди, приехавшие в гости к родственникам или друзьям, и студенты, которые учатся в ирландских вузах, пояснил посол.

«У нас с ними прямая персональная связь. Этим в приоритетном порядке занимается консульский отдел. Проблем у людей много: надо как-то жить, где-то жить, на что-то жить. Мы помогаем несколькими способами. Во-первых, это полная консультация по правам и возможностям, предусмотренным постановлениями правительства по материальной помощи, а также по вопросам регистрации на вывозные рейсы. Все зарегистрировались на портале госуслуг, свои деньги получают, здесь все нормально. Также мы помогаем получать квалифицированные юридические и медицинские услуги. А потом для людей психологически важно быть на связи с кем-то родным в лице посольства, знать, что они не брошены», – подчеркнул Филатов.

Посол рассказал, что попытка вывезти группу через Лондон успехом не увенчалась: во-первых, выросли цены на билеты, и у многих граждан не было на них денег, а во-вторых, рейсы из Дублина в Лондон не стыковались с вывозным рейсом из Лондона, и люди «могли попросту застрять в транзитной зоне аэропорта Хитроу, как в известном фильме «Терминал».

«Сейчас мы плотно работаем с Москвой над вариантом посадки того или иного рейса в Ирландии, в Дублине. Надежда есть. Думаю, в итоге мы своего добьемся. Для посольства это самый главный вопрос, как и для всех наших коллег, в том числе, в Лондоне, с которым мы тесно координируемся. Нужно понимать, что это вопрос глобальный, Москве приходится достаточно сложно: по всему миру столько разбросано людей, нужно организовывать столько разных рейсов. Так что нам надо просто проявлять терпение и заботиться о людях», – добавил Филатов.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также рекомендовала россиянам отказаться от поездок в другие страны.