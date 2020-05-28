Роскачество нашло в сметане следы антибиотиков

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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Как Эрдоган перевернул ход военных событий в Ливии

Вмешательство Турции оказало большое влияние на сирийский конфликтФото: Boracan/Xinhua/Global Look Press
Еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Еще бы – ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. За счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы ждем от сирот чудес и подвигов

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В России количество сирот сократилось в два раза. При этом понятно, что свести их количество к нулям никогда не удастся. Сирота – это не просто социальный статус. Это миссия, которую должны выполнить герои – отверженные и хрупкие. Подробности...
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Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это именно Калининград. Подробности...
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Чай станет символом русского консерватизма

Сергей Мардан, публицист
Любой более-менее образованный европеец всегда знал, что Россия – это самовар и чай из подстаканника с сахаром и лимоном. Чай с лимоном был уникальной приметой национальной культуры, по которой в мире более ста лет определялась «русскость». Теперь народным русским напитком стал капучино. Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Роскачество нашло в сметане следы антибиотиков

              28 мая 2020, 08:11

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Роскачество в ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок обнаружило в ней следы антибиотиков, растительные жиры и дрожжи, говорится в сообщении организации.

              Как пояснили в Роскачестве, в проверку 2020 года вошла сметана 20-процентной жирности семи торговых марок – «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «Благода», «36 копеек», «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Вологодское лето».

              Эксперты проверили сметану на содержание потенциально небезопасных веществ (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, тетрациклин, стрептомицин, доксициклин и другие), исследовали микробиологическую безопасность продукта (группы бактерий кишечной палочки, дрожжи и плесени, сальмонеллы), а также проверили качество сметаны (содержание в ней антибиотиков, сухого молока, растительных жиров и прочих компонентов) и органолептические показатели (цвет, вкус, запах и консистенция продукта).

              «Рейтинг сметаны «Благода» обнулен за растительные жиры, дрожжи и антибиотики. Повторное исследование показало, что в сметане превышает допустимые нормы содержание дрожжей, присутствует антибиотик доксициклин (в следовых количествах)», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

              Кроме того, результаты исследования показали, что в составе продукта присутствуют растительные жиры. Производитель мог внести их в состав с целью удешевления продукции, полагают эксперты. Этот товар является уже не сметаной, а сметанным продуктом.

              В Роскачестве также сообщили о том, что сметана «Домик в деревне» сдала позиции по сравнению с предыдущим исследованием из-за антибиотика хлортетрациклин в следовых количествах (1,8 мг/кг). «Следы антибиотика допустимы нормативами технических регламентов. Законодательно производитель ничего не нарушил. Однако, согласно опережающим требованиям Роскачества, антибиотики, даже в следовых количествах, в продукции недопустимы», – сообщили в организации.

              По данным экспертов, в товарах «Пестравка», «Вологодское лето» и «36 копеек» нарушений не обнаружено. Кроме того, подтвердили высокое качество два товара – это сметана марок «Ростагроэкспорт» и «Простоквашино».

              Напомним, ранее в мае Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку.


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