Умер советник президента «Лукойла»

После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни советник президента «Лукойла» Сергей Малюков, сообщили в компании.

«Сергей Малюков умер в минувший понедельник [25 мая] после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с ним состоится в четверг», – сообщили РИА «Новости» в компании.

Малюков родился в 1954 году. С 1995 года работал в «Лукойле», некоторое время он занимал должность вице-президента компании.