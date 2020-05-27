Крым заявил о невыполнимых требованиях Роспотребнадзора к туризму

Власти Крыма попросили правительство России исключить из рекомендаций Роспотребнадзора невыполнимые требования для пляжей и ряд других мер для туризма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Крым обратился в правительство с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии. Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов выразил мнение, что нужно полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус для коллективов предприятий курортной сферы и для туристов.

«Также мы просим отменить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор. Но, конечно, при этом обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее», – написал он.

По его словам, еще один важный вопрос связан с работой пляжей.

«Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям», – отметил Аксенов.

Глава Крыма также попросил представителей курортного бизнеса в течение двух дней сообщить, какие требования Роспотребнадзора являются невыполнимыми и мешают возобновлению работы.

20 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Там, в частности, говорится, что прием отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на коронавирус. Также необходимо рассчитать вместимость пляжей для соблюдения социального дистанцирования.