Роспотребнадзор рекомендовал санаториям заселять по одному человеку в номер

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, в которых, в частности, рекомендуется размещать отдыхающих в санатории по одному в номере.

«Заполнение номеров целесообразно проводить не более одного человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи)», – передает ТАСС текст документа.

В рекомендациях говорится, что до начала работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, эффективность ее работы должны проверить.

«Прием отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение, и информации об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда», – говорится в документе.

Также рекомендуется организовать питание в курортных учреждениях по номерам или по системе заказов для ограничения контактов. Кроме того, к работе не должны допускать сотрудников без справок об отсутствии коронавируса.

«С целью максимального ограничения контактов отдыхающих целесообразно организовывать питание отдыхающих по номерам либо в ресторанах, обеденных залах, столовых и др. по системе заказов. При этом необходимо обеспечить расстановку столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее двух метров) и рассадку не более одного человека за один стол (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются членами одной семьи либо проживают в одном номере)», – говорится в документе.

Роспотребнадзор также настаивает на том, чтобы курортные учреждения рассчитали вместимость пляжей для соблюдения социального дистанцирования.

В документе говорится, что курортные учреждения должны обеспечить возможность приобретения масок и перчаток отдыхающими в достаточном количестве.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что социальная дистанция может стать необходимым правилом для туризма после пандемии.