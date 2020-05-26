Глава Минстроя Якушев вылечился от коронавируса

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вылечился от коронавируса и приступил к своим обязанностям, сообщила пресс-служба ведомства.

«Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как уточнили в министерстве, замглавы Минстроя Дмитрий Волков тоже выздоровел и вернулся к работе 22 мая.

Напомним, 14 мая глава министерства культуры Ольга Любимова, у которой ранее был диагностирован коронавирус, выздоровела и вышла на работу.

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