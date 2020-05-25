Путин призвал РЖД по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор экономики

Президент России Владимир Путин призвал главу «Российских железных дорог» Олега Белозерова по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор экономики и еще раз проанализировать возможности.

В ходе встречи с главой государства Белозеров сообщил, что инвестиционная программа РЖД на 2020 год будет сокращена с 820 до 620 млрд рублей.

«Порядка 200 миллиардов. Она была 820 миллиардов, пока мы сейчас вышли на 620 миллиардов. Но мы сделали расчеты, когда выходили к вам, какие действия повлияют на какие вопросы. Мы прежде всего сократили инвестиции, допустим, в проектирование, которое можно немножечко сдвинуть», – указал Белозеров, слова которого приводятся на сайте Кремля.

В ответ президент указал, что в проектирование сокращения возможны, «а вот в реальный сектор желательно все-таки сокращать по минимуму».

«Мы это ставили во главу угла – прежде всего поддержание всех переделов и всех смежников, кто с нами. Мы поддерживаем и малые предприятия, и средние предприятия, и просмотрели, чтобы эти сектора, прежде всего нашими вложениями, были закрыты. Там, где небольшие вложения и можно немножко сдвинуться, мы в этой части… Прежде всего без сокращения персонала», – добавил глава РЖД.

В то же время он отметил, что у компании есть вариант увеличения объема инвестиций за счет своих средств без поддержки госбюджета. «У нас есть вариант, когда мы сможем еще увеличить объем за счет наших средств без поддержки федерального бюджета. Мы знаем, как это сделать, но нам нужен промежуток времени подготовить материал», – добавил Белозеров.

В ответ президент заявил, что «вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует». «Но все-таки я прошу и вас, и ваших коллег внимательно еще раз проанализировать возможности по объемам инвестиций», – добавил Путин.

В конце апреля глава Минтранса Евгений Дитрих предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей. Тяжелая экономическая ситуация сложилась во всех отраслях транспортного комплекса, следует из его письма.