Рогозин анонсировал создание корабля-наследника «Бурана»

Роскосмос может создать крылатый пилотируемый космический корабль, который станет наследником «Бурана», заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В нашей стране была успешная программа «Буран». То, что было создано нашими великими предками, опередило время. Мы успешно осуществляли полет в беспилотном режиме, «Буран» совершил посадку на аэродроме Юбилейный Байконура, но потом не было найдено ему применения. Программу закрыли», – напомнил Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что в настоящее время «развитие пилотируемой программы связано как раз с созданием космопланов». «У нас есть задумка по новому пилотируемому кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана», – сказал Рогозин.

По мнению руководителя Роскосмоса, для околоземных орбитальных станций, которые находятся в геомагнитном поле Земли, для защиты экипажа от космической радиации целесообразно «двигаться в сторону создания пилотируемого многоразового корабля, который так или иначе будет работать в нескольких средах», передает РИА «Новости».

Рогозин отметил, что госкорпорация вместе с головным научным институтом ЦНИИмаш уже приступили к работе по этой «очень перспективной теме».

«Буран» – первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка началась в 1974 году и продолжалась более 10 лет. Космическая система «Энергия–Буран» включала в себя универсальную сверхтяжелую ракету-носитель «Энергия», сам «Буран», а также средства наземной космической инфраструктуры ракеты-носителя и орбитального корабля.