Названы сроки начала производства систем для платформы «Бумеранг»

АО «НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех) получило право приступить к изготовлению образцов для госиспытаний четырех систем, которые будут применены на БМП и БТР «Бумеранг». Их производство может начаться в 2021 году, сообщили в пресс-службе концерна.

«АО «НПО «Электромашина» получила литеру «О» на конструкторскую документацию к четырем изделиям для «Бумеранга». Современные системы энергоснабжения, постановки завес, пожаротушения и кондиционирования запланированы для двух автомобилей серии. Их производство может начаться уже в 2021 году», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

«Бумеранг» включает в себя несколько наименований специальной техники (колесных бронированных машин) – это колесный БТР «К-16» с крупнокалиберным пулеметом 12.7 мм и машина «К-17», оснащенная 30-миллимитровой пушкой. Шасси у этих машин одинаковые.

«В 2019 году были завершены предварительные испытания обеих машин. Это позволило нам откорректировать документацию на наши изделия и получить литеру «О» на все четыре системы. Следующий этап - изготовление образов для госиспытаний. После этого происходит присвоение литеры «О1» и начинается серийное производство. Чтобы перейти к производству изделий, уйдет еще примерно год», – цитируют в пресс-службе заместителя главного конструктора АО НПО «Электромашина» Сергея Абрамова.

Система энергопитания состоит из генератора, регулятора и системы защиты блока питания. Разрабатывая ее, специалисты «Электромашины» впервые плотно занялись генераторами мощностью до 20 кВт с жидкостным охлаждением. Это стало для завода новым направлением развития, отмечают в пресс-службе.

Также именно для «Бумеранга» на «Электромашине» начиналась разработка современной системы пожаротушения, которую потом внедрили на «Армату», «Курганец» и другие объекты, созданные для нужд Минобороны. Система с помощью оптических сенсоров и тепловых датчиков может обнаружить возгорание в отсеках автомобиля на ранней стадии. Тушение пожара обеспечивают быстродействующие модули с безопасным составом. Благодаря системе, пожар не только быстро и эффективно локализуется, но исключается повторное возгорание. Поэтому экипаж может спокойно продолжать работу в отсеке.

«Эффект участия в проекте «Бумеранг» оказался весомым. Все модернизированные специзделия на 70-80 % состоят из новых технических решений на базе отечественных элементов и рассчитаны на перспективу», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в начале апреля доработанные после предварительных испытаний БТР и БМП на шасси «Бумеранг» получили увеличенный корпус с улучшенной плавучестью, что позволило усилить броню машин при операциях на воде.

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