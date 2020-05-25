В администрации президента раскритиковали законопроект о регулировании работы такси

Взгляд
25 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
Разделы

Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
Перейти а раздел…

Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19

Илья Духовлинов в лабораторииФото: из личного архива
«У нас имеется молекула, которая представляет собой активное вещество вакцины, и мы разработали также и масштабированную технологию ее производства», – российский ученый Илья Духовлинов утверждает, что разработал собственную вакцину от коронавируса и готов отправить ее на экспертизу любым заинтересованным сторонам. О ходе исследований ученый рассказал газете ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400

ЗРК «Пэтриот» не выдерживает конкуренции с российским комплексом С-400Фото: Osman Orsal/Reuters
Соединенные Штаты вновь призвали Индию отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских аналогов. Вашингтон пытается убедить Нью-Дели с помощью шантажа, угроз и дешевой военно-политической демагогии. Почему даже при таком сильном давлении Индия предпочитает российские ЗРК? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

День рождения русской души

Владимир Можегов, публицист
24 мая – особый для России день. Это не просто отмечаемый Церковью день памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия, и не просто единственный в России церковно-государственный праздник: День славянской письменности и культуры. Это гораздо больше. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Как выжить «понаехавшим» в русской деревне

Дмитрий Грунюшкин, писатель
В связи с карантином много горожан задумалось о переезде в деревню. А те, кто переехал, уже начали осознавать, что напрасно путали туризм и эмиграцию. И что постоянная жизнь на земле – вещь весьма хлопотная и далеко не всегда комфортная. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
    Перейти а раздел…

    США навязали России тяжелый выбор

    Главные орденоносцы России

    Украина поссорилась с Болгарией

      Перейти а раздел…

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
              Власти Москвы рассказали об очередном этапе снятия ограниченийПерестрелку в Москве устроили иногородниеПолиция застала президента Австрии в закрытом ресторанеВ Китае назвали десять самых «загадочных» мест России
              Бокерия дал прогноз по срокам победы над коронавирусомЖившую в перинатальном центре с рождения девочку забрали из больницыБельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляцииЗагитову признали олимпийской иконой стиля
              Вирусолог предупредила об опасности ряда лекарств при COVID-19Роскосмос отправит животных на рекордную высоту и подвергнет сильной радиацииСилы Хафтара задержали в Триполи одного из наиболее опасных боевиков ИГПредсказано влияние пандемии коронавируса на добычу сланцевой нефти в США

              Главная тема


              Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19

              главред RT


              Симоньян нашла объяснение проблемам с коронавирусом в Дагестане

              американская дипломатия


              Эксперт: «Посла-наместника» США в Берлине бросят на Восток

              летающие цели


              В России усомнились в эффективности лазерного оружия США

              Видео

              шестой срок


              Лукашенко станет президентом в новой реальности

              легальная разведка


              Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

              основа взаимоотношений


              Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

              Андрей Ермак и Леонид Кучма


              Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

              Знаем, как надо


              Алексей Алешковский: Россия не одурела

              Россия, вперед!


              Борис Межуев: Что значит быть цивилизацией

              Ухудшение ситуации


              Андрей Бабицкий: В Донбассе – новая фаза военного конфликта

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?

              В администрации президента раскритиковали законопроект о регулировании работы такси

              25 мая 2020, 08:35

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Государственно-правовое управление президента не поддержало законопроект о регулировании таксомоторной деятельности, который уже около двух лет рассматривается Госдумой.

              Из отзыва, направленного на имя главы профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева, следует, что законопроект не учитывает поддержанные управлением и направленные в комитет замечания и предложения Экспертного управления президента и Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. «При доработке законопроекта также не учтены замечания и предложения Минтранса России, согласованные с ФСБ России. Эти замечания сохраняют свою актуальность, в связи с чем они нуждаются в рассмотрении и учете», – говорится в тексте, передает ТАСС.

              В частности, эксперты обращали внимание, что «положения законопроекта о необходимости обязательной установки тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобили легкового такси» возлагают на перевозчиков «значительные дополнительные расходы по их реализации». А с учетом «сложившейся социально-экономической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции» это не согласуется с мерами, «направленными на поддержание государством транспортной отрасли как субъекта малого бизнеса».

              В связи с этим в ГПУ настаивают, что законопроект пока не может быть рекомендован к принятию Госдумой во втором чтении, поскольку «нуждается в дополнительной проработке и согласовании» с участием профильных управлений и Минтранса.

              Законопроект, о котором идет речь в отзыве ГПУ, был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2018 года. Однако затем текст при участии руководства комитета по транспорту подвергся существенной корректировке, при этом в законопроекте не хотели прописывать значение термина «агрегатор». Новая версия проекта не могла отрегулировать пассажирские перевозки. В конце апреля ГПУ президента в третий раз вернуло законопроект в комитет и нынешний отзыв - уже четвертый по счету.

              В декабре 2019 года в Госдуму был внесен новый законопроект о такси, который, по словам первого зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, выступившего одним из авторов, более отвечает современным реалиям.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............