Илон Маск оценил звучание русского языка

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что ему очень нравится звучание русского языка.

«Мне очень нравится звучание русского языка», – написал Маск в своем Twitter, отвечая на пост одного из русскоязычных пользователей соцсети.

Мужчина опубликовал фотографию пшеничного хлеба, поинтересовавшись у основателя компаний Tesla и SpaceX: «Как тебе такое, Илон Маск?»

Напомним, 10 мая Илон Маск по-русски обругал экс-министра труда США Роберта Райха. После этого гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил основателя компаний Tesla и SpaceX со Штирлицем.

Напомним также, в сентябре 2018 года голливудская актриса Элизабет Олсен в эфире американского ток-шоу поделилась своими знаниями русского мата.