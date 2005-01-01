Актриса Олсен выматерилась по-русски в американском ток-шоу

Известная по роли Алой ведьмы в «Мстителях» голливудская актриса Элизабет Олсен стала участницей американского юмористического шоу, где рассказала о своей учебе актерскому мастерству в России и вспомнила несколько ругательств на русском языке.

Актриса стала гостьей на телешоу Конана О'Брайена, и поделилась воспоминаниями о России. Она сообщила, что в 2009 году, будучи студенткой, жила в России несколько месяцев по программе обмена. Часть шоу опубликована на YouTube (по закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может разместить его из-за нецензурной лексики).

На вопрос ведущего о том, помнит ли Олсен какие-то слова по-русски, актриса перечислила несколько матерных слов на русском языке, параллельно объясняя их буквальное значение на английском языке.

«Русские часто используют эти слова одним длинным словом, и очень эмоционально произносят, выкрикивают», – заявила 29-летняя актриса.

Кроме того, Олсен сообщила, что в России все любят водку и считают ее спасением от любых болезней.

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