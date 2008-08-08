Звезд и блогеров шокировал клип Киркорова и Баскова

Размещенный на YouTube клип «Ибица» Филиппа Киркорова и Николая Баскова вызвал противоречивые отзывы пользователей.

В ролике певцы сначала делают друг другу мелкие пакости, а потом предпринимают более жесткие атаки – кусаются, поджигают друг на друге одежду. В клипе снялись Сергей Шнуров, Гарик Бульдог Харламов, Андрей Малахов и другие, передает Ura.ru.

Певец Сергей Лазарев назвал ролик провокационным. «Ух, разговоров будет!», – отметил он.

В комментариях клип характеризуют как «треш», советуют его не смотреть детям, брезгливым, беременным и слабонервным, предрекают «полный ступор в мире шоу-биза на ближайшие месяцы».

Другие объясняют появление такого клипа тем, что «основной зритель Киркорова и Баскова потихоньку вымирает», и артисты пытаются привлечь молодежь, хоть и выглядит это «дешево и глупо».

«Люди, что же тут топового? Что смешного? Что гениального? И это артисты, народные кумиры. Ужас», – написал один из комментаторов.

«Вы считаете круто материться и показывать себя в дико неприглядном виде? Любовь поклонников от этого сильнее не станет», – отметил другой.

«Единственное , что демонстрирует этот клип, это чудовищную степень презрения Киркорова к своей целевой аудитории, да и вообще к народу этой страны», – написал еще один.

В августе в детском лагере «Олимпиец» в Новгородской области опубликовали список музыкантов, запрещенных к прослушиванию, в который вошел Филипп Киркоров.

В июле пользователи Сети назвали развратным и пошлым танец девочки под песню Филиппа Киркорова, видеозапись которого он разместил в Instagram.