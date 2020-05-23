Муфтий ДУМ поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

«Сердечно поздравляю всех нас с надеждой: Аллах милостив ко всем нам, Аллах милосерден ко всем нам, он принимает все наши молитвы, он видит и слышит все наши дела, знает и, безусловно, принимает все эти наши добродеяния. Я молю Аллаха даровать всем нам доброго здравия, долголетия, братства, и, главное – сохранить всем нам ту духовную чистоту и терпение, которые мы обрели в этот благословенный Рамадан, когда соблюдали этот великий пост. С праздником, дорогие мои братья и сестры», – заявил муфтий, передает ТАСС.

Также в обращении священнослужитель отметил, что духовенство ДУМ РФ сделало все для предотвращения коронавируса в мечетях.

«Наши мечети и наше духовенство сделали все от себя зависящее, дабы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и, хвала Аллаху, преуспели в этом. Призываю всех своих братьев и сестер продолжить начатый в Рамадан путь нравственного совершенствования, воспитывать свой нрав на совершение добрых дел, питать свои сердца дополнительными молитвами и чтением священного Корана», – отметил Гайнутдин.

Он пожелал верующим, чтобы Аллах вознаградил за совершенные ими добрые дела.

«Многие из нас жертвовали из своего имущества для поддержки братьев и сестер. Я искренне молю творца миров о том, чтобы все деяния, совершенные в благословенные дни Рамадана с искренними и чистыми намерениями, были приняты им и вознаграждены многократно в земной жизни и в жизни вечной», – добавил муфтий.

Коронавирус изменил привычный ход месяца Рамадан, отметил он.

«Понимая всю степень коварства и опасности этой инфекционной болезни, мы отказались от радости совершения намазов таравих в своих мечетях и от ифтаров с приглашением наших родных и друзей. <...> В эти трудные дни беда нас не разобщила, мы, сплотившись воедино, продемонстрировали красоту нашей религии, которая призывает помогать всем, независимо от пола, национальности, возраста и вероисповедания», – сказал он.

Ранее сообщалось, что мечети ДУМ в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан во время Ураза-байрама.