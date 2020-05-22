МИД получил от США ноту о решении выйти из Договора по открытому небу

Посольство США в Москве направило официальную ноту в МИД России о решении начать процедуру по выходу американской стороны из Договора по открытому небу, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков заявил в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений, что «в Министерстве иностранных дел получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу», передает ТАСС.

Он напомнил, что «2 августа 2019 года США завершили односторонний выход из ДРСМД, в результате чего он прекратил свое существование».

«Развал этого во многом ключевого для стратегической стабильности соглашения стал очередным этапом демонтажа американцами архитектуры международной безопасности. Буквально вчера и сегодня мы наблюдаем аналогичный подход и повторение той же поведенческой модели применительно к Договору по открытому небу», – сказал замглавы МИД.

Рябков заявил также, что США намеренно тянут с определением своей позиции по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3).

«Как было четко заявлено президентом России (Владимиром Путиным), мы выступаем за продление данного договора на пять лет без предварительных условий», – добавил он.

Напомним, Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу.

В свою очередь Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу. Китай увидел угрозу в выходе США из Договора. Кроме того, Лондон отказался выходить из этого Договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором.