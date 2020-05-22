Фотографа-педофила осудили в Петербурге

В Петербурге 56-летнего фотографа Александра Брыкова осудили за сексуальное насилие над воспитанниками детдома и создание порнографических материалов, сообщает Следственный комитет.

«Приговором суда Брыкову назначено наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд и следствие установили, что в 2005-2008 годах Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников детского дома – центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

Также в связи с этим расследуется несколько уголовных дел в отношении экс-директора петербургской школы Станислава Виноградова, бывшего замдиректора учреждения Михаила Елина, учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева.

«Им инкриминируется 23 факта совершения насильственных действий в отношении воспитанников указанного детского дома в период с 2002 по 2017 год», – отметил СК.

Кроме того, суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего воспитателя детдома Валентина Михалова и бывшего воспитанника детдома Михаила Никитина. По информации следствия, после того, как правоохранительным органам стало известно о фактах сексуального насилия в отношении детей, фигуранты принуждали потерпевших к даче ложных показаний, уклонению от дачи показаний, при этом шантажируя и угрожая убийством.

В 2017 году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать принципиально жесткую юридическую оценку действиям или бездействию всех ответственных лиц, которые являются кураторами детского дома в Петербурге, по факту преступлений в котором возбуждено уголовное дело.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призывала установить персонифицированную ответственность руководителей, которые курируют детдома.