Ученые заявили о риске «нарушения баланса» в природе из-за восстановления мира после COVID

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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Украина нашла нового врага в НАТО

Численность этнических болгар в Одесской области составляет не меньше 300 тысячФото: Valentina Petrova/AP/ТАСС
В НАТО и ЕС у Украины появился еще один недруг. На сей раз Киев умудрился поссориться с Болгарией. Причиной конфликта стало желание Украины разделить район, в котором компактно проживает болгарская община. Таким образом она не только будет разделена, но и потеряет этническое большинство в новых территориальных образованиях. Ранее Киев уже поссорился с Будапештом из-за живущих на Украине венгров. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
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Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
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Восстановление Большой России–Евразии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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              Ученые заявили о риске «нарушения баланса» в природе из-за восстановления мира после COVID

              22 мая 2020, 11:44

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Коронавирус привел к широкомасштабным изменениям в поведении человека, а также снизил уровень загрязнения, открыв новые возможности для дальнейших позитивных сдвигов, и то, как люди выйдут из всеобщего карантина, будет иметь долгосрочные последствия для экологии в глобальных масштабах, заявляют ученые.

              Авторы открытого письма ученых в журнале Science указали, что коронавирус создал серьезные трудности для международной торговли, индустрии туризма и других отраслей, а также заставил пересмотреть экономические, медицинские и экологические стратегии, передает «Ридус».

              Вместе с тем открываются новые возможности для дальнейших позитивных сдвигов. По мнению ученых, коронавирус, вероятно, мог появиться в результате эксплуатации дикой природы, и риск новых заболеваний возрастает с ухудшением состояния окружающей среды.

              Прошлые потрясения, такие как пандемии, войны и финансовые кризисы, уже отражались на природе негативно. Люди должны учиться на примере подобных событий, чтобы выработать эффективную стратегию защиты окружающей среды. Национальные правительства и межправительственные организации должны выработать четкие стратегии для защиты биоразнообразия и здоровья людей на протяжении всего периода восстановления после пандемии COVID-19, считают исследователи.

              «Мы можем перезагрузить экономику, защищая при этом людей и природу, заново выстраивая торговое взаимодействие для выбора наиболее безопасной стратегии. Мы также можем усилить защиту окружающей среды, улучшить наблюдение за ней за счет лучшего использования современных технологий, можем обеспечить финансирование природоохранных мероприятий», – говорится в тексте письма.

              Отмечается, что подвижки в экологической политике уже заметны в обоих направлениях. В некоторых странах защита окружающей среды ослабла, в других правительства запретили торговлю животными и стремятся снизить давление на биологические системы.

              «По мере того, как мы входим в мир после COVID-19, стратегии восстановления должны быть оптимизированы для сохранения биоразнообразия и защиты здоровья людей», – призывают авторы письма.

              Австралийский ученый Райан Пирсонаиз Университета Квинсленда напомнил, что ситуация с коронавирусом внесла вклад в восстановление природы: за короткий срок появилось множество сообщений об увеличении численности диких животных, об их появлении там, где их давно не видели, передает «Би-би-си».

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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