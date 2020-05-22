Ученые заявили о риске «нарушения баланса» в природе из-за восстановления мира после COVID

Коронавирус привел к широкомасштабным изменениям в поведении человека, а также снизил уровень загрязнения, открыв новые возможности для дальнейших позитивных сдвигов, и то, как люди выйдут из всеобщего карантина, будет иметь долгосрочные последствия для экологии в глобальных масштабах, заявляют ученые.

Авторы открытого письма ученых в журнале Science указали, что коронавирус создал серьезные трудности для международной торговли, индустрии туризма и других отраслей, а также заставил пересмотреть экономические, медицинские и экологические стратегии, передает «Ридус».

Вместе с тем открываются новые возможности для дальнейших позитивных сдвигов. По мнению ученых, коронавирус, вероятно, мог появиться в результате эксплуатации дикой природы, и риск новых заболеваний возрастает с ухудшением состояния окружающей среды.

Прошлые потрясения, такие как пандемии, войны и финансовые кризисы, уже отражались на природе негативно. Люди должны учиться на примере подобных событий, чтобы выработать эффективную стратегию защиты окружающей среды. Национальные правительства и межправительственные организации должны выработать четкие стратегии для защиты биоразнообразия и здоровья людей на протяжении всего периода восстановления после пандемии COVID-19, считают исследователи.

«Мы можем перезагрузить экономику, защищая при этом людей и природу, заново выстраивая торговое взаимодействие для выбора наиболее безопасной стратегии. Мы также можем усилить защиту окружающей среды, улучшить наблюдение за ней за счет лучшего использования современных технологий, можем обеспечить финансирование природоохранных мероприятий», – говорится в тексте письма.

Отмечается, что подвижки в экологической политике уже заметны в обоих направлениях. В некоторых странах защита окружающей среды ослабла, в других правительства запретили торговлю животными и стремятся снизить давление на биологические системы.

«По мере того, как мы входим в мир после COVID-19, стратегии восстановления должны быть оптимизированы для сохранения биоразнообразия и защиты здоровья людей», – призывают авторы письма.

Австралийский ученый Райан Пирсонаиз Университета Квинсленда напомнил, что ситуация с коронавирусом внесла вклад в восстановление природы: за короткий срок появилось множество сообщений об увеличении численности диких животных, об их появлении там, где их давно не видели, передает «Би-би-си».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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