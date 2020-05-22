Нарушение в Донбассе законов и обычаев войны начали расследовать на Украине

Ведется расследование в связи с нарушением «законов и обычаев войны» в Донбассе, сообщила прокуратура Донецкой области Украины.

Сообщается, что в реестр досудебных расследований внесена информация по признакам уголовного преступления «на временно оккупированной территории».

Прокуратура сообщила, что в 2014 году было нарушено экологическое равновесие в регионе. Это привело к изменениям состояния окружающей среды, передает РИА «Новости».

Указывается, что «разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры». Такие разрушения могут оказать негативное влияние на «работу очистных сооружений, защиту хранилищ токсичных и радиоактивных отходов». Создается угроза «ухудшения качества питьевой воды и нарушений в работе систем хозяйственного и питьевого водоснабжения».

Как указывается в заявлении прокуратуры, «последующее затопление шахт на оккупированной территории способствует выходу на поверхность токсичных шахтных вод и попадания их в реку Северский Донец и Азовское море».

В 2017 году газета ВЗГЛЯД рассказывала об экологической ситуации в ДНР и ЛНР, а также о заявлениях Киева по данному вопросу.

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