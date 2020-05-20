Губернатор Свердловской области пригрозил лишить «Красное & Белое» лицензии

Сеть «Красное & Белое», среди сотрудников которой выявили вспышку коронавируса, готова сделать все возможное для противодействия распространению инфекции, но может лишиться лицензии, если не устранит выявленные нарушения в магазинах и на складе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Есть ситуация со складом сети магазинов «Красное и белое», где подтвержден коронавирус у более 100 сотрудников. Проверка показала, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, на складе, где работает более 800 человек, было всего два термометра, то есть организовать регулярное измерение температуры было просто невозможно. Некоторые сотрудники «Красного и белого» вообще не были оформлены официально, после объявления о вспышке 200 человек просто попрятались, их не смогли найти по месту регистрации» – написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Как отметил глава региона, «Красное и белое» готово идти на контакт и сделать все возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса.

«Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети – если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей», – подчеркнул Куйвашев.

Также губернатор заявил, что «можно бесконечно выпускать новые указы и распоряжения», но, если для людей, которые управляют предприятиями, «это будет как об стенку горох», к нормальной жизни можно будет вернуться еще нескоро.

В то же время Роспотребнадзор по Свердловской области выписал сети «Красное и белое» предписание о несоблюдении противоэпидемических мер.

«У Роспотребнадзора изрядное количество претензий к «Красному и Белому» из-за несоблюдения требований указа и невыполнения противоэпидемических мероприятий – на два листа. Там и несоблюдение масочного режима в магазинах, и отсутствие антисептиков. Кроме того, предрейсовый осмотр водителей, которые развозят товар, проводится в медицинских учреждениях, которые не имеют соответствующих лицензий», – передает портал Ura.ru.

Уточняется, что у сети «Красное и Белое» есть сутки на устранение нарушений, в противном случае Роспотребнадзор через суд закроет магазины на срок до двух месяцев.

Ранее губернатор Свердловской области продлил карантин до 25 мая, это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет.