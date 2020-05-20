ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

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Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил

Южные Курилы, похоже, навсегда останутся только японской мечтойФото: Андрей Шапран/РИА «Новости»
Токио сделал редкий, и потому еще более демонстративный жест в адрес Москвы. В японскую «Синюю книгу по дипломатии» вновь включены так называемые Северные территории (российские Южные Курилы) как острова, якобы принадлежащие Японии. Зачем японское правительство поступает подобным образом и в какой стадии находятся переговоры по поводу территориальных претензий к России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ленин исчез из русского сознания

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
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А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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          • С 18 до 21 года

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          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
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              ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

              20 мая 2020, 11:05

              Текст: Евгения Шестак

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

              Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

              В Брянской области под госпиталь для борьбы с коронавирусом перепрофилировано одно из подразделений детской областной больницы, в Мурманской области началось возведение резервного инфекционного госпиталя на 700 койко-мест, в Ростовской области на базе общежития Института сферы обслуживания и предпринимательства ДГТУ открыли обсерватор для вахтовиков, в Курской области открыты два стационара на 260 коек, в Самарской области ввод инфекционного корпуса Клиники Самарского государственного медицинского университета на 100 коек, в Республике Марий Эл открыто отделение реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус. 

              В Калужской области сформирован достаточный запас диагностических зондов и пробирок – 40 тыс. штук; выход на проведение 1200 мазков на коронавирус в сутки, в Москве проведено первые 10 тыс. исследований по новой программе массового тестирования граждан на коронавирус, в Ростовской области начала работать десятая лаборатория на базе НИИ микробиологии.

              В Забайкальском крае в государственное унитарное предприятие «Аптечный склад No1» поступила партия в размере 20,6 тыс. респираторов, которые распределят в медицинские учреждения края, в Калужской области за неделю в область поступило 500 тыс. одноразовых масок, 7300 одноразовых и 2 тыс. многоразовых респираторов, 5000 очков, 1655 защитных костюмов, в Ханты-Мансийский автономный округ прибыла третья партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников весом 34 тонны, в Ямало-Ненецкий автономный округ в городские аптеки Салехарда поступили 15 тыс. защитных масок.

              В Камчатском крае открыт мобильный медицинский пункт для лечения заразившихся коронавирусом. В Москве более 2 тыс. студентов-медиков начали работу в инфекционных медучреждениях. В Ростовской области организован телемедицинский сервис «Мобильный доктор» от компании «Ростелеком». В Республике Саха (Якутия) действует проект по ускоренной подготовке среднего медицинского персонала. 

              В Ростовской области в регион поступили 16 новых спецавтомобилей скорой помощи. В Калужской обалсти организовано тестирование граждан на антитела к COVID-19. В Калининградской области массовое выборочное тестирование населения на наличие антител к коронавирусу. 

              В Республике Коми принятие решения о снятии ограничений перенесено на конец мая, в Тульской области граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции до 29 мая включительно.

              В Амурской обалсти действует ограничение на въезд и выезд. В периметр ограничений вошли села Случайное, Петруши, ж/д станции Петруши и Берея Шимановского района. В Московской области усилен контроль за реализацией профилактических мероприятий. В Ханты-Мансийском автономном округе сужен круг работающих предприятий. 

              В Вологодской области обязательный масочный режим на всей территории области с 20 мая. В Иркутской области Прибайкальский национальный парк начал выдавать разрешение на посещение особо охраняемых территорий почти по всем маршрутам, в Нижегородской области увеличивается радиус прогулки до 1000 метров от места проживания (пребывания) и ее продолжительность – до 120 минут в сутки, становятся возможными занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися дистанции, в Оренбургской области с 1 июня региональная авиакомпания «Оренбуржье» приступит к выполнению рейсов из Оренбурга в Екатеринбург, Уфу и Казань, в Ярославской области с 19 мая – возобновление авиасообщения между Ярославлем и Казанью авиакомпанией «ЮВТ АЭРО».

              В Свердловской обалсти организовано дистанционное празднование Ураза-Байрама. В Москве на каждой станции МЦК, МЦД и пригородного транспорта появились санитайзеры. 

              В Псковской области с 19 мая пациенты с легкой формой коронавируса будут проходить лечение амбулаторно, под наблюдением врача.

              В Брянской области сотрудники медицинских организаций, не вошедшие в перечень работников, получающих федеральные выплаты, но участвующие в реализации мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (уборщики, водители, буфетчицы, кастелянши, работники лабораторий) получат выплату из областного бюджета в размере 20 тыс. рублей), в Иркутской области водители получат доплату 10 тыс. рублей), в Кабардино-Балкарской Республике расширен перечень медучреждений, персонал которых получит выплаты из республиканского бюджета. 

              В Калужской область региональные надбавки за май составили: врачам – 44,1 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 32,8 тыс. рублей, младшему медперсоналу – 13.6 тыс. рублей, в Нижегородской области выделено около 150 млн рублей на доплаты техническим сотрудникам медучреждений, в Самарской области единовременные региональные выплаты от 5 до 20 тыс. рублей получат сотрудники скорой помощи и первичного звена здравоохранения.

              В Кировской, Смоленской, Тульской и Мурманской областях организованы внутренние проверки по начислению выплат медицинским работникам. 

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