ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

В Брянской области под госпиталь для борьбы с коронавирусом перепрофилировано одно из подразделений детской областной больницы, в Мурманской области началось возведение резервного инфекционного госпиталя на 700 койко-мест, в Ростовской области на базе общежития Института сферы обслуживания и предпринимательства ДГТУ открыли обсерватор для вахтовиков, в Курской области открыты два стационара на 260 коек, в Самарской области ввод инфекционного корпуса Клиники Самарского государственного медицинского университета на 100 коек, в Республике Марий Эл открыто отделение реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус.

В Калужской области сформирован достаточный запас диагностических зондов и пробирок – 40 тыс. штук; выход на проведение 1200 мазков на коронавирус в сутки, в Москве проведено первые 10 тыс. исследований по новой программе массового тестирования граждан на коронавирус, в Ростовской области начала работать десятая лаборатория на базе НИИ микробиологии.

В Забайкальском крае в государственное унитарное предприятие «Аптечный склад No1» поступила партия в размере 20,6 тыс. респираторов, которые распределят в медицинские учреждения края, в Калужской области за неделю в область поступило 500 тыс. одноразовых масок, 7300 одноразовых и 2 тыс. многоразовых респираторов, 5000 очков, 1655 защитных костюмов, в Ханты-Мансийский автономный округ прибыла третья партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников весом 34 тонны, в Ямало-Ненецкий автономный округ в городские аптеки Салехарда поступили 15 тыс. защитных масок.

В Камчатском крае открыт мобильный медицинский пункт для лечения заразившихся коронавирусом. В Москве более 2 тыс. студентов-медиков начали работу в инфекционных медучреждениях. В Ростовской области организован телемедицинский сервис «Мобильный доктор» от компании «Ростелеком». В Республике Саха (Якутия) действует проект по ускоренной подготовке среднего медицинского персонала.

В Ростовской области в регион поступили 16 новых спецавтомобилей скорой помощи. В Калужской обалсти организовано тестирование граждан на антитела к COVID-19. В Калининградской области массовое выборочное тестирование населения на наличие антител к коронавирусу.

В Республике Коми принятие решения о снятии ограничений перенесено на конец мая, в Тульской области граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции до 29 мая включительно.

В Амурской обалсти действует ограничение на въезд и выезд. В периметр ограничений вошли села Случайное, Петруши, ж/д станции Петруши и Берея Шимановского района. В Московской области усилен контроль за реализацией профилактических мероприятий. В Ханты-Мансийском автономном округе сужен круг работающих предприятий.

В Вологодской области обязательный масочный режим на всей территории области с 20 мая. В Иркутской области Прибайкальский национальный парк начал выдавать разрешение на посещение особо охраняемых территорий почти по всем маршрутам, в Нижегородской области увеличивается радиус прогулки до 1000 метров от места проживания (пребывания) и ее продолжительность – до 120 минут в сутки, становятся возможными занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися дистанции, в Оренбургской области с 1 июня региональная авиакомпания «Оренбуржье» приступит к выполнению рейсов из Оренбурга в Екатеринбург, Уфу и Казань, в Ярославской области с 19 мая – возобновление авиасообщения между Ярославлем и Казанью авиакомпанией «ЮВТ АЭРО».

В Свердловской обалсти организовано дистанционное празднование Ураза-Байрама. В Москве на каждой станции МЦК, МЦД и пригородного транспорта появились санитайзеры.

В Псковской области с 19 мая пациенты с легкой формой коронавируса будут проходить лечение амбулаторно, под наблюдением врача.

В Брянской области сотрудники медицинских организаций, не вошедшие в перечень работников, получающих федеральные выплаты, но участвующие в реализации мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (уборщики, водители, буфетчицы, кастелянши, работники лабораторий) получат выплату из областного бюджета в размере 20 тыс. рублей), в Иркутской области водители получат доплату 10 тыс. рублей), в Кабардино-Балкарской Республике расширен перечень медучреждений, персонал которых получит выплаты из республиканского бюджета.

В Калужской область региональные надбавки за май составили: врачам – 44,1 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 32,8 тыс. рублей, младшему медперсоналу – 13.6 тыс. рублей, в Нижегородской области выделено около 150 млн рублей на доплаты техническим сотрудникам медучреждений, в Самарской области единовременные региональные выплаты от 5 до 20 тыс. рублей получат сотрудники скорой помощи и первичного звена здравоохранения.

В Кировской, Смоленской, Тульской и Мурманской областях организованы внутренние проверки по начислению выплат медицинским работникам.

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