Правозащитница Анна Ривина прокомментировала попадание в список Forbes

Попадание в рейтинг журнала Forbes может поспособствовать узнаваемости центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет», заявила газете ВЗГЛЯД основательница центра Анна Ривина, вошедшая в список самых перспективных россиян до 30 лет.

Журнал Forbes подготовил список 30 самых перспективных россиян до 30 лет по десяти категориям. В области социальных практик, например, в рейтинг включили правозащитницу Анну Ривину.

«Мне, безусловно, приятно, что то, чем я занимаюсь, и то, во что я верю, находит такую поддержку. Включение меня в подобные списки – показатель того, что моя деятельность видна, важна и вызывает какой-то интерес и поддержку. Для нашей работы, например, это может быть полезно тем, что люди, благодаря таким рейтингам, возможно узнают, что мы существуем и к нам можно обратиться за помощью», – говорит Ривина.

В июне прошлого года Ривина также вошла в двадцатку самых молодых и перспективных россиян по версии журнала РБК.

Помимо Ривиной, в список Forbes в этом году попали музыкант и блогер Моргенштерн, стендап-комик Нурлан Сабуров, модель Алеся Кафельникова, фигуристка Алена Косторная и другие.