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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

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Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

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Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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              В России определились с вариантами проведения детского отдыха в летних лагерях

              19 мая 2020, 11:51

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Работа детских лагерей в регионах может стать невозможной из-за нехватки медперсонала, большинство задействованы сейчас в помощи пациентам с коронавирусом, сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

              «В прошлом году в июне, когда работали школьные лагеря, 8 тыс. врачей было задействовано в стране и 31 тыс. средних медицинских работников. Сейчас мы понимаем, что дефицит врачей серьезный и медицинских работников, медсестер, фельдшеров. В те месяцы, когда школьные лагеря работают меньше, у нас задействовано почти 5 тыс. врачей каждый месяц и от 13 до 14 тыс. средних медицинских работников. Это большое число, и я боюсь что это будет одним из серьезных лимитирующих факторов для открытия лагерей. С учетом того, что накладывается дополнительный скажем так, фактор риска возможности COVID-19 инфекции, мы были бы категорически против, чтобы лагеря открывались без медицинских работников», – передает ТАСС слова Байбариной на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

              Тем временем замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева заявила, что летние смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней.

              «Если мы говорим о начале кампании с 1 июля, мы можем говорить о том, что возможна организация летних смен не в полноценном виде – не 21 день, а, допустим, 14», – сказала она.

              Тогда, по ее словам, до сентября удастся провести четыре таких смены. Этот вопрос сейчас прорабатывается министерством совместно с Роспотребнадзором.

              Голубева добавила, что детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время нахождения в лагере будут проводить тесты на коронавирус. Она также считает, что следует отказаться от «родительских дней», чтобы исключить возможность распространения инфекции.

              По ее словам, Минпросвещения рекомендует дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля.

              «Мы рекомендуем начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля», – сказала она.

              Голубева отметила, что около 33,4 тыс. организаций отдыха и оздоровления для детей в России готовы к открытию в этом году с учетом ситуации, связанной с распространением коронавируса.

              «Мы планировали в этом году охватить организованным отдыхом около 7 млн детей в 45 с лишним тысячах организаций отдыха и оздоровления. Но, с учетом сложившейся ситуации, готовы будут к открытию в этом году только 33 тыс. 347 организаций, из них 2214 стационарных», – сказала Голубева.

              «Если мы не направляем детей [в организации отдыха] с учетом в целом ситуации по стране <...>, соответственно, нам надо подумать о занятости детей. На этот счет министерством просвещения совместно с педагогическими вузами страны разработана программа, так называемая онлайн-смена», – добавила она.

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