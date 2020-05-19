Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,5 рубля.

Курс евро опустился на 0,1%, до 79,21 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 доллар продолжил снижение и торговался на уровне 72,38 руб. (-0,4%), а евро – на отметке 79,2 руб. (-0,1%).

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