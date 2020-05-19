Ученые сравнили смертность от гриппа и коронавируса

Уровень смертности от коронавируса может достичь катастрофическиx значений, поскольку это заболевание болеe смертоносно, чем грипп, заявили ученыe Вашингтонского университетa.

Ученые проанализировали данные о заболеваемости и летальных исходах среди зараженных в 116 округах в 33 штатах, передает «Царьград» со ссылкой на журнал Health Affairs.

По данным специалистов, уровень смертности в США среди инфицированных коронавирусом людей составляет 1,3%, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппa равен 0,1%.

Исследователи пришли к выводу, что если в США и других странах не усилить борьбу с пандемией, уровень смертности может дойти до катастрофических значений.

Ранее сообщалось, что число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в США превысило 1,5 млн.

Напомним, американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс заявила, что США стали лидером по числу заболевших коронавирусом, поскольку в стране не хотели воспринимать эту угрозу всерьез. Флауэрс сообщала, что американцы боятся обращаться за помощью в медучреждения даже при положительном анализе на коронавирус из-за отсутствия страховки.

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