Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,5 млн

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в США достигло 1 млн 507 тыс. 773.

Соответствующие данные приводит сайт Worldometers, который специализируется на мировой статистике.

Число жертв коронавируса в США достигло 90,1 тыс., увеличившись за стуки более чем на 1,2 тыс. человек. Выздоровели в общей сложности 339 232 пациента.

США продолжают оставаться лидерами по количеству инфицированных.

Напомним, американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс заявила, что США стали лидером по числу заболевших коронавирусом, поскольку в стране не хотели воспринимать эту угрозу всерьез. Флауэрс сообщала, что американцы боятся обращаться за помощью в медучреждения даже при положительном анализе на коронавирус из-за отсутствия страховки.

Ранее университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику, сообщил, что количество выявленных случаев нового коронавируса в мире превысило 4,5 млн.