Глава ЕЦБ оценила риски распада еврозоны

Риска распада еврозоны из-за нынешнего экономического кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, нет, считает глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

В интервью изданиям Les Echos, Corriere della Sera, Handelsblatt и El Mundo Лагард, отвечая на вопрос о том, есть ли риск развала валютного союза, сказала: «Нет».

«Ситуация совсем не та (что была при греческом кризисе 2015 года и кризисе суверенных долгов 2012 года – прим. ВЗГЛЯД). На этот раз речь не идет о кризисе, исходящем от финансового сектора и сектора недвижимости, который затем распространяется на всю экономику, ни о кризисе, когда одна страна полностью расходится с другими в результате неудачного сочетания экономической политики. Это симметричный шок, который поражает все экономики одновременно», – приводит ее слова РИА «Новости».

По ее мнению, рисков для евро нет. Она напомнила также, что применение странами ЕС «является необратимым, это записано в Договоре ЕС».

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что спад экономики и затем неполное неравномерное восстановление в различных странах на фоне пандемии коронавируса может подорвать еврозону.