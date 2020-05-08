ЕК увидела угрозу «подрыва» еврозоны

Спад экономики и затем неполное неравномерное восстановление в различных странах на фоне пандемии коронавируса может подорвать еврозону, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

«Глубокая и неравномерная рецессия, за которой следует неполное и также неравномерное восстановление, несет в себе реальный риск ухудшения различий [между странами в ЕС], что может подорвать единый рынок и еврозону», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Джентилони заявил, что европейский союз из-за пандемии коронавируса «вступил в глубочайшую рецессию в своей истории».