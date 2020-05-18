В ВОЗ оценили действия российских врачей во время коронавируса

Благодаря грамотным действиям медиков российская система здравоохранения не оказалась перегружена в связи с распространением коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. Мы ничего не рекомендовали вашей стране», – сказала она «Российской газете».

Она подчеркнула, что в России очень сильная эпидемиологическая служба, которая сразу начала заниматься сдерживанием вируса. Это, по словам представителя ВОЗ, помогло избежать вспышки внутри страны.



«Очень важно отметить, что благодаря грамотным действиям эпидемиологической службы ваша система здравоохранения не оказалась перегруженной. Хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль. Благодаря этому мы надеемся, что снижение заболеваемости будет устойчивым», – сказала Вуйнович.



При этом об устойчивом процессе снижения активности коронавируса можно будет говорить, когда две-три недели будет фиксироваться стабильное снижение числа новых выявленных случаев.

Вуйнович заявила, что темпы прироста числа вирус-положительных в России стабилизируются. Также в ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России.