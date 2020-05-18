Вирусолог оценил идею смазывать маски «звездочкой» для большей защиты от коронавируса

Нет никаких научных исследований, подтверждающих эффективность «звездочки» против коронавируса, поэтому не стоит следовать примеру врача-терапевта, которая смазывает ей свою маску для большей защиты от инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что эффективность медицинской маски против коронавируса нового типа можно повысить, «утяжелив» ее. Для этого врач наклеивает на внутреннюю сторону обычную женскую прокладку и смазывает ее «звездочкой». По ее словам, через такие слои вирус не проходит.

«Я вообще плохо ко всему такому отношусь. А кто эту мазь исследовал? Кто знает, что добавляют в эти масла и мази, и насколько они вообще эффективны? Поэтому я считаю это бредом, по крайней мере каких-то весомых исследований, подтверждающих пользу, я не встречал. А если это наоборот навредит? Есть нормальные маски, которые и так достаточно защищают от вируса», – говорит Зверев.

Вирусолог призывает не следовать призывам врачей, которые не подкреплены какими-либо исследованиями.

Ранее депутат Мосгордумы призвала попробовать лечить коронавирусную инфекцию пиявками, так как к такому способу прибегали во времена чумы. Позже, в комментарии газете ВЗГЛЯД главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров назвал такое предложение «чушью», так как в медицине уже существует препарат, обладающий теми же свойствами, что и пиявки.