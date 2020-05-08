Инфекционист назвал «чушью» предложение депутата лечить коронавирус пиявками

Предложение депутата Мосгордумы Елены Шуваловой лечить коронавирус пиявками – чушь, потому что если бы это действительно работало, то тогда современная медицина активно бы использовала данный способ, заявил газете ВЗГЛЯД главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

Депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова в своих социальных сетях предложила попробовать лечить коронавирусную инфекцию пиявками. Она напомнила, что таким способом ранее боролись с чумой, с инфекциями в период Крымской войны.

«Одним словом – чушь! Где взять десятки тонн пиявок? Кто это будет контролировать? Бред! Если бы все было так просто. Причем непонятно, зачем пиявки, когда в принципе есть гепарин (вещество, препятствующее свертыванию крови), который обладает точно такими же свойствами. Если бы это серьезно работало, то, наверное, современная медицина это использовала бы», – уверен Никифоров.

Инфекционист рассказывает, что, например, при гепаринотерапии (разжижении крови) над пациентом нужен тотальный контроль, как и в случае терапии с пиявками. При этом положительный результат и отсутствие осложнений не гарантированы.



Ранее депутат Елена Шувалова предложила изучить «дешевый» способ лечения осложнений коронавирусной инфекции в виде закупорки микрососудов с помощью медицинских пиявок, «разжижающих кровь и предотвращающих закупорку сосудов».

«Весь мир занят поиском способов лечения от коронавируса. Однако есть предположение, что способ лечения ищется там, где его реализация обещает не гроши, а миллионы долларов и евро. В связи с этим, возможно, игнорируют поиск среди дешевых, но веками зарекомендовавших себя методов. Наверное, стоит исследователям и на них обратить внимание», – написала она у себя в Facebook. Но получив в комментариях множество критических отзывов, позднее уточнила, что лишь советовала изучить эту возможность. «А лечить непосредственно, к сожалению, вряд ли получится по той простой причине, что пиявки к больному коронавирусом человеку вряд ли присасываться захотят», – считает она. В то же время идея лечения коронавируса пиявками не удивила Анастасию Васильеву, которую называют личным врачом блогера Алексея Навального, сообщает «Ридус». Она отметила, что «любые люди имеют право на собственное мнение», на то как лечить заболевание.