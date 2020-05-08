Инфекционист назвал «чушью» предложение депутата лечить коронавирус пиявками

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8 мая, пятница  |  Последнее обновление — 14:17  |  vz.ru
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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Обсуждение: 5 комментариев

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

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              Инфекционист назвал «чушью» предложение депутата лечить коронавирус пиявками

                 8 мая 2020, 13:02
              Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Предложение депутата Мосгордумы Елены Шуваловой лечить коронавирус пиявками – чушь, потому что если бы это действительно работало, то тогда современная медицина активно бы использовала данный способ, заявил газете ВЗГЛЯД главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

              Депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова в своих социальных сетях предложила попробовать лечить коронавирусную инфекцию пиявками. Она напомнила, что таким способом ранее боролись с чумой, с инфекциями в период Крымской войны.

              «Одним словом – чушь! Где взять десятки тонн пиявок? Кто это будет контролировать? Бред! Если бы все было так просто. Причем непонятно, зачем пиявки, когда в принципе есть гепарин (вещество, препятствующее свертыванию крови), который обладает точно такими же свойствами. Если бы это серьезно работало, то, наверное, современная медицина это использовала бы», – уверен Никифоров.

              Инфекционист рассказывает, что, например, при гепаринотерапии (разжижении крови) над пациентом нужен тотальный контроль, как и в случае терапии с пиявками. При этом положительный результат и отсутствие осложнений не гарантированы.

              Ранее депутат Елена Шувалова предложила изучить «дешевый» способ лечения осложнений коронавирусной инфекции в виде закупорки микрососудов с помощью медицинских пиявок, «разжижающих кровь и предотвращающих закупорку сосудов».

              «Весь мир занят поиском способов лечения от коронавируса. Однако есть предположение, что способ лечения ищется там, где его реализация обещает не гроши, а миллионы долларов и евро. В связи с этим, возможно, игнорируют поиск среди дешевых, но веками зарекомендовавших себя методов. Наверное, стоит исследователям и на них обратить внимание», – написала она у себя в Facebook. Но получив в комментариях множество критических отзывов, позднее уточнила, что лишь советовала изучить эту возможность. «А лечить непосредственно, к сожалению, вряд ли получится по той простой причине, что пиявки к больному коронавирусом человеку вряд ли присасываться захотят», – считает она. 

              В то же время идея лечения коронавируса пиявками не удивила Анастасию Васильеву, которую называют личным врачом блогера Алексея Навального, сообщает «Ридус». Она отметила, что «любые люди имеют право на собственное мнение», на то как лечить заболевание.

              Напомним, что ранее Елена Шувалова сообщала о «планах» московской мэрии присоединить Калугу к столице, однако новость эта появилась на портале, где публикуются исключительно фейковые новости.


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