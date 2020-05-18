СК решил возбудить дела на семерых судей

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих, сообщила Высшая квалификационная коллегия судей.

Там отмечается, что представления СК о даче согласия на возбуждение уголовных дел будет рассмотрено на заседании 27 мая.

СК хочет привлечь мирового судью в отставке судебного участка №25 Нагатинского района Москвы Светлану Самгину за мошенничество и посредничество во взяточничестве; судью Арбитражного суда Ростовской области в отставке Светлану Мартынову за несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств; судью Оренбургского областного суда в отставке Геннадия Петрухова, судью Лискинского суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина и судью Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александра Сычева за участие в ДТП, передает РИА «Новости».

Кроме того, в список СК попали мировой судья участка №52 Жуковского района Московской области Станислав Крупин за разбой и судья Новосибирского областного суда Римма Шатовкина за превышение должностных полномочий.

Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалифколлегии.