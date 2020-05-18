Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 1,1% и достиг отметки 2623,61 пункта, индекс РТС вырос на 1,4%, до 1122,71 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.10 индексы демонстрировали положительную динамику - индекс Мосбиржи рос на 1,5%, до 2632,76 пункта, РТС – на 2,7%, до 1137,22 пункта.