Экс-министр Украины усмотрел «энергетическую экспансию» России

Россия намерена осуществить экспансию на энергетический рынок страны с помощью дешевого электричества, заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков.

В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Плачков подчеркнул, что эта попытка выражается в помощи в постройке АЭС в Белоруссии, чтобы позднее поставлять с нее дешевую энергию на Украину.

Также эксперт заявил, что Россия намерена поставлять электроэнергию даже бесплатно, чтобы уничтожить ее генерацию на Украине.

Белорусскую АЭС строит Росатом в Гродненской области в Островце. Запуск реактора в энергоблоке запланирован на июль 2020 года, а выдача электроэнергии в сеть – на осень 2020 года. Ввод второго блока в работу ожидается в 2021 году.

Помешать строительству и запуску Белорусской АЭС пытаются и европейские страны, в частности, Прибалтики. Литва претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, считая электростанцию угрозой безопасности.

В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком.