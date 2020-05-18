Экс-министр Украины усмотрел «энергетическую экспансию» России

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Украинских деятелей корежит от ненависти к русской культуре

Украина надеется навредить одному из главных достояний российской культуры – ЭрмитажуФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В России с долей иронии комментируют очередные антироссийские санкции и высказывания, сделанные на Украине по поводу русской культуры. На этот раз целью атаки украинских деятелей стал не только знаменитый Эрмитаж, но даже русское имя Машенька. Чем не нравятся некоторым украинским политикам знаменитые символы русской культуры и идентичности? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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              Экс-министр Украины усмотрел «энергетическую экспансию» России

              18 мая 2020, 08:57

              Текст: Евгения Шестак

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              Россия намерена осуществить экспансию на энергетический рынок страны с помощью дешевого электричества, заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков.

              В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Плачков подчеркнул, что эта попытка выражается в помощи в постройке АЭС в Белоруссии, чтобы позднее поставлять с нее дешевую энергию на Украину.

              Также эксперт заявил, что Россия намерена поставлять электроэнергию даже бесплатно, чтобы уничтожить ее генерацию на Украине.

              Белорусскую АЭС строит Росатом в Гродненской области в Островце. Запуск реактора в энергоблоке запланирован на июль 2020 года, а выдача электроэнергии в сеть – на осень 2020 года. Ввод второго блока в работу ожидается в 2021 году.

              Помешать строительству и запуску Белорусской АЭС пытаются и европейские страны, в частности, Прибалтики. Литва претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, считая электростанцию угрозой безопасности. 

              В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут  на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком. 


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