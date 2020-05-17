Россию собрались отстранить от строительства чешской АЭС

Правительство Чехии одобрило секретный документ, по которому от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» могут отстранить российские и китайские компании, пишет пражское сетевое издание Denik N.

Утверждается, что этот документ одобрили еще 27 апреля. По нему к достройке станции не могут быть допущены компании, которые представляют «стратегическую угрозу для нацбезопасности». Источник издания утверждает, что речь идет, скорее всего, о России и Китае, передает ТАСС.

Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил в ответ на просьбу о комментарии, что вопросы развития национальной атомной энергетики рассматривались в закрытом режиме.

Напомним, в начале апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В связи с этим министр обороны России Сергей Шойгу просил главу СК России Александра Бастрыкина наказать пражских чиновников.

После этого в чешских СМИ появилась дезинформация о прибывшем в Чехию российском дипломате с ядом, которым якобы собирались убить муниципальных чиновников ответственных за снос памятника.

О намерении принять участие в тендере в начале 2018 года заявляли российская госкорпорация Росатом, американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea.