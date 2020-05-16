Ученый рассказал о соблазне провести испытания вакцины от коронавируса на себе

Российские разработчики вакцины от коронавируса могут испытывать ее на себе, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург в эфире «России 1» заявил, что и он сам и другие исследователи готовы сделать себе инъекцию вакцины, но это не имеет отношения к клиническим испытаниям, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что ученые нередко испытывают препараты на себе и своих родственниках, чтобы быть уверенными в качестве вакцины.

Директор института подчеркнул, что это не должно иметь отношения к «официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот». Гинцбург отметил, что соблазн сделать себе инъекцию вакцины велик.

«А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.

Отметим, что американские и британские ученые уже проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.