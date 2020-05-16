В Общественной палате отметили слаженную работу государства в период коронавируса

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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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Коронавирус вызвал на Западе колоссальный жилищный кризис

Многие семьи на Западе готовятся к выселению из арендуемого жилищаФото: Jochen Tack/Global Look Press
Коронакризис оказывает все более серьезное воздействие на экономику и быт обычных людей в западных странах. Теперь налицо обрушение системы аренды жилой недвижимости – оставшиеся без работы клерки больше не могут платить собственникам жилья. Это касается и тех, кто взял дома и квартиры в кредит. Почему происходящее выявляет системный кризис всей западной экономики, но Россия в этом смысле выглядит куда лучше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...

Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
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              В Общественной палате отметили слаженную работу государства в период коронавируса

              16 мая 2020, 12:41

              Текст: Евгений Романов

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              В утвержденном президентом Владимиром Путиным перечне поручений по итогам совещания по коронавирусу учтены все предложения общественности. Кроме того, государство поддерживает тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

              «В борьбе с распространением вируса главная задача максимально оперативно реагировать на вызовы и вводить необходимые меры поддержки и защиты настолько быстро, насколько это возможно. Глава государства не раз отмечал важность слаженной работы, и мы видим, что она дает результат», – считает секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

              Накануне президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по коронавирусу 11 мая. Тогда Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. На следующий день правительство обсудило реализацию поручений президента по итогам совещания.

              Как сообщает пресс-служба Общественной палаты, Михеева напомнила, что предложение списать налоги, авансовые платежи по налогам и страховые взносы прозвучали на том совещании президента. «Отрадно видеть, что они уже вошли в список поручений, причем они адресованы не только представителям МСП (малого и среднего предпринимательства), но и социально ориентированным некоммерческим организациям», – указала секретарь ОП.

              Михеева отметила также, что Общественная палата ранее направляла пакет предложений по поддержке некоммерческого сектора органам исполнительной и законодательной власти и все предложения общественности были услышаны. «Огромное значение имеют также перечисленные в поручении президента доплаты работникам социальных учреждений и выплаты медикам. Государство поддерживает тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Это и есть социальное государство, работа которого имеет целью заботу о человеке», – считает Михеева.

              В свою очередь зампредседателя комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко считает, что в президентском перечне поручений «особого внимания заслуживают меры поддержки бизнеса и социально ориентированных НКО».

              «Списание начисленных за второй квартал налогов, авансовых платежей и страховых взносов облегчит текущую деятельность организаций. Но в конечном счете эта мера стимулирует сохранение рабочих мест и заработной платы, поскольку для НКО и предпринимателей зарплата сотрудников является основной статьей расходов. Особенно это важно для некоммерческих организаций, которые оказывают услуги в социальной сфере», – заявил Рыбальченко.

              По его словам, эти меры позволят НКО сократить издержки и вернуться к нормальной работе после режима самоизоляции. «Данные меры поддержки имеют отношение и к религиозным организациям, которые в период самоизоляции фактически лишились помощи прихожан, но ведь обслуживание зданий и коммунальные платежи остались. А многие из них находятся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Поэтому дополнительно к федеральным мерам необходима и поддержка на региональном уровне», – подчеркнул Рыбальченко.

              Член ОП РФ нового состава, директор БФ «Старость в радость» Елизавета Олескина добавляет, что среди поручений президента также говорится о федеральной поддержке сотрудникам, работающим в стационарных учреждениях. «Это, мы надеемся, поможет регионам, особенно дотационным, обеспечить работу интернатов», – считает Олескина.

              По ее словам, именно на плечах соцзащиты лежит весь груз помощи и ухода за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, всеми, «кто в нашей стране зависит от посторонней помощи – а это миллионы людей с хроническими заболеваниями, старческой астенией, деменцией, психическими расстройствами, лежачие и маломобильные люди».

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