В Общественной палате отметили слаженную работу государства в период коронавируса

В утвержденном президентом Владимиром Путиным перечне поручений по итогам совещания по коронавирусу учтены все предложения общественности. Кроме того, государство поддерживает тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

«В борьбе с распространением вируса главная задача максимально оперативно реагировать на вызовы и вводить необходимые меры поддержки и защиты настолько быстро, насколько это возможно. Глава государства не раз отмечал важность слаженной работы, и мы видим, что она дает результат», – считает секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Накануне президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по коронавирусу 11 мая. Тогда Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. На следующий день правительство обсудило реализацию поручений президента по итогам совещания.

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты, Михеева напомнила, что предложение списать налоги, авансовые платежи по налогам и страховые взносы прозвучали на том совещании президента. «Отрадно видеть, что они уже вошли в список поручений, причем они адресованы не только представителям МСП (малого и среднего предпринимательства), но и социально ориентированным некоммерческим организациям», – указала секретарь ОП.

Михеева отметила также, что Общественная палата ранее направляла пакет предложений по поддержке некоммерческого сектора органам исполнительной и законодательной власти и все предложения общественности были услышаны. «Огромное значение имеют также перечисленные в поручении президента доплаты работникам социальных учреждений и выплаты медикам. Государство поддерживает тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Это и есть социальное государство, работа которого имеет целью заботу о человеке», – считает Михеева.

В свою очередь зампредседателя комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко считает, что в президентском перечне поручений «особого внимания заслуживают меры поддержки бизнеса и социально ориентированных НКО».

«Списание начисленных за второй квартал налогов, авансовых платежей и страховых взносов облегчит текущую деятельность организаций. Но в конечном счете эта мера стимулирует сохранение рабочих мест и заработной платы, поскольку для НКО и предпринимателей зарплата сотрудников является основной статьей расходов. Особенно это важно для некоммерческих организаций, которые оказывают услуги в социальной сфере», – заявил Рыбальченко.

По его словам, эти меры позволят НКО сократить издержки и вернуться к нормальной работе после режима самоизоляции. «Данные меры поддержки имеют отношение и к религиозным организациям, которые в период самоизоляции фактически лишились помощи прихожан, но ведь обслуживание зданий и коммунальные платежи остались. А многие из них находятся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Поэтому дополнительно к федеральным мерам необходима и поддержка на региональном уровне», – подчеркнул Рыбальченко.

Член ОП РФ нового состава, директор БФ «Старость в радость» Елизавета Олескина добавляет, что среди поручений президента также говорится о федеральной поддержке сотрудникам, работающим в стационарных учреждениях. «Это, мы надеемся, поможет регионам, особенно дотационным, обеспечить работу интернатов», – считает Олескина.

По ее словам, именно на плечах соцзащиты лежит весь груз помощи и ухода за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, всеми, «кто в нашей стране зависит от посторонней помощи – а это миллионы людей с хроническими заболеваниями, старческой астенией, деменцией, психическими расстройствами, лежачие и маломобильные люди».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД