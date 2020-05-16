Врач-диетолог рассказал об опасности старого картофеля

В старом картофеле теряется витамин С и начинает вырабатываться токсичное для человеческого организма вещество – гликоалкалоид соланин, рассказала врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

Денисова заявила, что в больших дозах гликоалкалоид соланин «обладает токсическим действием», и если его много употребить, то это «может вызвать даже пищевое отравление: тошноту, рвоту, диарею», передает радио Sputnik.

По словам Денисовой, чтобы минимизировать вредное воздействие веществ, которые появляются в старой картошке, нужно соблюдать несколько правил.

«Картошку, которая уже начала прорастать, которая не совсем свежая, во-первых, лучше всего отваривать, а не запекать и жарить. Особенно вредно отваривать в кожуре или запекать в кожуре, потому что концентрация вредного соланина оптимальна в глазочках, росточках, в кожуре и в верхнем слое под кожурой. И перед тем как картошку начинать готовить, кожуру надо обязательно срезать, и срезать толстый слой и глазочки. Во-вторых, перед тем, как готовить, хорошо бы ее на какое-то время замочить в воде, соланин уйдет в воду и его концентрация в картофеле снизится. И третье, если картофель начал зеленеть, его употреблять нежелательно», – дала совет диетолог.

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