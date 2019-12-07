Немецкие ученые назвали опасные для здоровья продукты

Ряд продуктов представляют опасность для здоровья, поскольку разрушают слизистую оболочку кишечника. Это приводит к циррозу печени и раку прямой кишки, что грозит летальным исходом для заболевшего, пишет Focus со ссылкой на выводы немецких ученых.

«Если раздражена слизистая оболочка кишечника, вы заметите следующее: у вас болит живот, метеоризм или судороги», – поясняет гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг, слова которого со ссылкой на немецкий портал Focus приводит «Царьград».

В списке еды-«убийцы» в статье указываются колбасные изделия. Автор публикации призывает избегать переваренных, копченых и сильно обработанных колбасных изделий, поскольку эти продукты перечислены в списке канцерогенов. «Поэтому, как правило, не следует употреблять более 500 граммов красного мяса в неделю», – советует немецкое издание.

Нейрогастроэнтеролог Фрилинг добавляет, что «копченая колбаса также является частью качества жизни», однако предупреждает, что только ею увлекаться не стоит – разнообразить ею меню можно не более раза в неделю.

В списке вредной еды есть и «плохие жиры» – маргарин, майонез и сало, способствующие, отмечается в публикации, увеличению веса кишечника.

Руководитель отдела исследований и разработок в области молекулярной биологии Института микроэкологии Андреас Шверц обращает внимание на сахар. Авторы публикации указывают, что для кишечника вреден сахар, содержащийся в белой муке, и рафинированный. Проблема заключается в том, что бактерии очень любят сладости и быстро размножаются в «сладкой» среде.

Указываются в статье и защитники слизистой оболочки кишечника. К ним относится клетчатка, богатые инулином бананы (это волокно оказывает особенно благоприятное влияние на рост противовоспалительных кишечных бактерий, отмечает Швирц), вареный картофель, квашеная капуста и черный хлеб.

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