В Минздраве разъяснили ведение статистики умерших от коронавируса

Подсчет умерших от коронавируса ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты, заявил главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения Георгий Франк.

Франк заявил, что подсчет ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты. При этом наибольшую важность представляют данные по посмертному вскрытию больных, по которым составляется заключение, затем оно записывается в медицинскую документацию и отдельно в медицинское свидетельство о смерти, передает портал канала «Звезда».

«В медсвидетельстве есть две рубрики: первая – это окончательный диагноз, от которого умер больной, вторая – те заболевания, которые связаны со смертью пациента, но причиной смерти не являются – фоновые или конкурирующие», – пояснил он.

В качестве примера специалист привел пациента, который погиб в результате осложнений коронавируса, и при этом имел сахарный диабет второго типа.

«При коронавирусе у пациента очень страдают сосуды. Он бьет по внутренней стенке сосудов, уничтожая клетки выстилающие, так называемый дотелий, а он уже поврежден при сахарном диабете», – отметил патологоанатом.

В этом случае в первый пункт медицинского свидетельства будет записан COVID-19, а во второй - сахарный диабет.

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