Названы первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Повышенная температура, кашель и одышка являются симптомами тяжелой формы заболевания COVID-19, заявил главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов.

Морозов заявил в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале, что первым симптомом тяжелой формы является «температура свыше 38,5 градусов Цельсия», второе – это кашель, третье – одышка, «большая частота дыханий – 20-30 движений в минуту». К этим симптомам «может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», передает РИА «Новости».

Врач и телеведущая Елена Малышева отметила, что главное, что должно насторожить, – одышка: «Одышка – это ощущение нехватки воздуха. Это самый серьезный симптом, при котором нужно госпитализироваться».

Специалисты также обратили внимание на цианоз – посинение кожного покрова и слизистой оболочки. По их словам, симптомом заболевания является посинение губ и ногтей.

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