ЕП одобрил новые кредиты Украине и Балканам

Европарламент одобрил выдачу макрофинансовых кредитов на фоне пандемии на сумму до 3 млрд евро нескольким регионам, в том числе Балканам и Украине, говорится в релизе ЕП по итогам голосования пленарной сессии.

«Парламент в пятницу одобрил 3 млрд евро в виде кредитов, чтобы помочь соседям и партнерам Евросоюза справляться с последствиями от COVID-19», – цитирует документ РИА «Новости».

Предполагается, что самая крупная часть этого пакета кредитов предназначена Украине – до 1,2 млрд евро. Тунису – 600 млн евро, Боснии и Герцеговине – 250 млневро, Иордании – 200 млн евро, Албании – 180 млн евро, Северной Македонии – 160 млн евро, Грузии – 150 млн евро, Косово и Молдавии – по 100 млн евро, Черногории – 60 млн евро.

Отмечается, что кредиты можно будет взять в течение года после того, как они станут доступны. «Максимальный средний срок» их возврата составит 15 лет.

В апреле лидеры ЕС утвердили экстренную программу перезапуска экономики. Программа ЕС по оказанию помощи странам – членам блока и бизнесу после пандемии коронавируса на сумму 540 млрд евро должна начать действовать с 1 июня.

Также лидеры стран Евросоюза договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика сможет быстрее восстановиться после пандемии коронавируса. Планируется собрать около 1,5 трлн евро.